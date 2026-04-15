Юрист Дашевская напомнила о риске уголовной ответственности за клевету в чатах

Юрист и медиатехнолог Екатерина Дашевская сообщила «Известиям» , что даже обсуждения в закрытых чатах мессенджеров могут повлечь уголовную ответственность за клевету.

По словам эксперта, с точки зрения права достаточно, чтобы сведения были доведены до одного третьего лица, чтобы это считалось распространением информации.

Дашевская подчеркнула, что важно различать оценочное суждение и утверждение о факте. Если высказывание носит характер мнения, оно не подлежит проверке. Однако утверждения о противоправных действиях, например обвинения в мошенничестве, рассматриваются как факты и требуют доказательств. Такие действия могут подпадать под статью 128.1 УК РФ.