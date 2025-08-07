Юрист Данилова предупредила о последствиях для родителей за оставление детей в машине в жару

Юрист Евгения Данилова рассказала в беседе с NEWS.ru , что семью могут поставить на учет, если родители оставят ребенка в машине на жаре.

В российском законодательстве нет отдельной статьи за такое поведение, однако это не освобождает от ответственности. Полиция может возбудить административное или уголовное дело, особенно если ребенку потребовалась медицинская помощь.

При повторных инцидентах или тяжелых последствиях суд может лишить семью родительских прав. Если ребенок погиб, возбуждается уголовное дело. В случае, когда оставление в машине не привело к последствиям, семье могут вынести предупреждение или выписать штраф за неисполнение родительских обязанностей.

«Если ребенку стало плохо или была угроза его жизни, это уже уголовное преступление. В зависимости от ситуации: статья 125 УК РФ — оставление в опасности, статья 156 УК РФ — жестокое обращение с ребенком или статья 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности», — заключила юрист.