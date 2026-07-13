Юрист Чирикова сообщила, что после подписания ипотечного договора в него можно включить созаемщика

Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова, юрист Ольга Чирикова сообщила NEWS.ru , что после подписания ипотечного договора в него можно включить созаемщика. Однако окончательное решение остается за банком.

Ольга Чирикова объяснила, что согласно статье 450 ГК условия договора можно изменить, и включение нового участника оформляется дополнительным соглашением. Банк проверит будущего созаемщика также строго, как и основного клиента: оценит доход, кредитную историю и долговую нагрузку. Если кандидат проходит проверку, банк подписывает дополнительное соглашение и при необходимости меняет закладную.

Когда созаемщик получает свою долю в квартире, это изменение фиксируется в Росреестре, поскольку меняется состав залогодателей. В браке ситуация другая: вписать супруга заемщика в договор можно только через банк, так как супруг фактически участвует в обязательствах через режим совместной собственности.

Внутренние правила кредиторов различаются. Некоторые банки добавляют нового участника дополнительным соглашением, а Сбербанк по общему правилу допускает лишь замену действующего созаемщика на другого. Если банк отказал, можно рассмотреть рефинансирование в другой организации с новым составом заемщиков и погашением прежнего займа.