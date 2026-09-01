Юрист Чирикова сообщила, что клиент может вернуть деньги за неудачное окрашивание

Клиент может потребовать исправить неудачный макияж, стрижку или окрашивание, снизить цену либо вернуть деньги. Старший преподаватель РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Чирикова объяснила, какие доказательства понадобятся, передает RT .

Услуга считается некачественной, если ее результат заметно отличается от заранее согласованного. По закону «О защите прав потребителей» клиент вправе потребовать бесплатно устранить недостатки, повторно оказать услугу, уменьшить ее стоимость или компенсировать расходы на исправление у другого мастера.

Расторгнуть договор и вернуть всю сумму можно при существенном недостатке или если салон не исправил работу в установленный срок. Требования о возврате денег, снижении цены и возмещении расходов исполнитель должен удовлетворить в течение десяти дней.

Чирикова посоветовала сохранить переписку с мастером, референсы, чек, фото и видео до и после процедуры. В претензии нужно указать дату и стоимость услуги, ожидаемый результат, недостатки и приложить доказательства.

Салон может отказать, если клиент не подтвердит согласованные условия, сам испортил результат после процедуры или не докажет связь ущерба с действиями мастера. Исполнитель также обязан заранее предупредить о факторах, которые могут повлиять на результат, включая состояние волос.