Юрист Чирикова сообщила, что арендатор не обязан покидать квартиру после смерти собственника

Арендатор может оставаться в квартире до окончания договора, даже если собственник умер. Платежи при споре между наследниками можно внести на депозит нотариуса, передает RT .

Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Чирикова пояснила, что смерть наймодателя сама по себе не прекращает договор найма. Жилец сохраняет право пользоваться квартирой до законного окончания срока договора.

После принятия наследства права и обязанности собственника переходят наследникам. Они получают право принимать арендную плату, но не могут выселить жильца только из-за смены владельца.

Чирикова предупредила, что переводить деньги родственнику только с его слов рискованно. Арендатору следует запросить свидетельство о праве на наследство. Если наследников несколько, желательно получить их совместное распоряжение о получателе платежей.

Пока наследники оформляют документы, обязанность платить за квартиру сохраняется. Если получатель неизвестен или между претендентами возник спор, деньги можно внести в депозит нотариуса. Требование немедленно освободить жилье из-за смерти владельца можно оспорить в суде.