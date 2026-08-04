Юрист Чирикова разъяснила, что при смерти собственника договор аренды должны наследники

Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Чирикова рассказала RT о правах и обязанностях арендаторов квартир в случае смерти собственника.

По словам специалиста, смерть владельца квартиры не прекращает действующий договор найма. Жилец сохраняет право пользоваться жильем на прежних условиях до окончания срока аренды.

После принятия наследства место собственника занимают наследники, к которым переходят права и обязанности по договору. Выселить человека только из-за смены владельца нельзя. Однако переводить деньги родственнику лишь на основании его слов рискованно — лучше попросить свидетельство о праве на наследство.

Если наследников несколько, желательно получить их совместное распоряжение о получателе платежей. Пока они оформляют права, плата за квартиру сохраняется. Если достоверный получатель отсутствует или между претендентами возник спор, деньги можно внести в депозит нотариуса. При соблюдении требований закона такое внесение считается оплатой.

Чирикова подчеркнула, что требование срочно освободить жилье лишь из-за смерти владельца можно оспаривать в суде.