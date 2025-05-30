Эксперты связали уменьшение сборов на регистрацию лекарств со снижением нагрузки на производителей

В Государственной Думе рассматривается инициатива, направленная на уменьшение размера государственных сборов при регистрации медикаментов. По словам экспертов, это может привести к значительному удешевлению ряда препаратов. Медицинский юрист Николай Чернышук в беседе с «Постньюс» пояснил, что ожидаемое снижение затрат для фармацевтических фирм не затронет все группы товаров одинаково.

Некоторые медикаменты подешевеют не более чем на 20 рублей, тогда как другие останутся без изменений в цене. Принятие данного законопроекта может вдвое уменьшить текущие расходы на регистрацию — с 420–490 до 190–290 тысяч рублей.

Представитель «Озон Фармацевтика» Мария Ульянова отметила, что такая мера облегчит финансовую нагрузку на производителей, но не окажет существенного влияния на конечные цены. Разработка документа ведется совместно Минпромторгом, Минздравом и комитетом Госдумы по охране здоровья, с учетом мнения общественных организаций.