Юрист Чернокова предупредила, что кормление ворон у дома может обернуться штрафом

Член союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России Олеся Чернокова рассказала РИА «Новости» , что за кормление ворон у дома могут оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей.

Юрист уточнила, что речь идет о нарушениях, предусмотренных статьями КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами».

Однако прямой ответственности за кормление птиц закон не устанавливает. По словам специалиста, если это не носит систематический характер, не вредит окружающей среде и не загрязняет территорию, то никаких мер не последует.