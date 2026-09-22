Юрист Чернокова объяснила, можно ли есть продукты в супермаркете до оплаты

Юрист Олеся Чернокова рассказала RG.RU , что покупатели могут употребить продукт в супермаркете до его оплаты, но при условии, что сохранят упаковку или этикетку и затем оплатят товар на кассе.

В интервью она отметила, что единого подхода к таким ситуациям в правовой практике нет. Ключевое значение имеет факт оплаты товара и возможность доказать, что покупатель взял именно этот продукт с полки, пишет «Ридус».

Если продукт был употреблен, но упаковка или этикетка сохранились, и покупатель заплатил на кассе, то правонарушения не будет. Однако ситуация меняется, если покупатель употребил товар, оставил упаковку в магазине и не собирается платить. В таком случае можно говорить о причинении материального ущерба, и наказание будет зависеть от его размера.