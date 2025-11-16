Юрист Черкасов напомнил о штрафах за содержание некоторых видов экзотических животных в квартире

Содержание нескольких видов экзотических животных в квартире без соответствующих разрешений может привести к значительным штрафам. Об этом предупредил юрист ЕЮС Олега Черкасов, его слова привел сайт Infox.ru .

Эксперт отметил, что запреты на содержание определенных животных были прописаны еще в Законе 2018 года «Об ответственном обращении с животными». Однако долгое время не существовало четких критериев, что способствовало появлению крокодилов, змей и даже тигров в жилых помещениях.

В мае 2025 года правительство утвердило список из 121 вида опасных животных, которых запрещено содержать в квартирах, за исключением зоопарков, океанариумов и специально предназначенных учреждений. Распоряжение начало действовать с 1 сентября.

За нарушение этих норм предусмотрены штрафы в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Так, гражданам придется заплатить от 1,5 до трех тысяч рублей, должностным лицам — от пяти до 15 тысяч рублей, юридическим лицам — от 15 до 30 тысяч рублей.