Юрист Черепанова призвала проработать законопроект о выплатах домохозяйкам

Эксперт подчеркнула необходимость тщательной проработки законопроекта, чтобы пособия получили именно те, кто реально в них нуждается. Выплаты в размере прожиточного минимума, добавила специалист, могут показаться несправедливыми по отношению к пенсионерам, отработавшим значительную часть своей жизни.

«Понятие домохозяйки — понятие довольно сложное и объемное. На мой взгляд, выплачивать пособие таким россиянкам стоит лишь в том случае, если у них есть дети и они осуществляют за ними ежедневный уход», — отметила юрист

Инициатива, как пояснили парламентарии, призвана решить несколько значимых задач: улучшить демографическую ситуацию в стране, повысить уровень благосостояния семей и укрепить их роль в обществе.