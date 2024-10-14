Юрист Черепанова: привлечение к ответственности родителей за проступки детей возможно, если суд выявит проблемы в семье

Черепанова заметила, что депутат в своей инициативе акцентировал внимание на наличии психического расстройства у ребенка. В этом случае, по ее словам, родители не должны нести ответственность. Привлечение взрослых к уголовной ответственности возможно в том случае, если суд выявит причину неадекватного поведения у ребенка на фоне проблем в семье.

При этом юрист заметила, что в современном мире нет условий, чтобы взрослые полностью посвящали себя заботе о детях, поскольку большое количество времени они тратят на работу.