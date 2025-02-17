Юрист Черепанова назвала важным закон о самообороне при незаконном проникновении в дом

Депутаты от ЛДПР внесли для рассмотрения в Госдуму законопроект, позволяющий гражданам защищаться любыми способами при вторжении злоумышленников в их жилища без угрозы уголовного преследования. Юрист Анна Черепанова прокомментировала инициативу в беседе с ИА RuNews24.ru .

Согласно предлагаемым поправкам, статья Уголовного кодекса о необходимой обороне должна быть пересмотрена таким образом, чтобы защита собственной или чужой жизни при нападении преступников на дом не считалась превышением пределов самообороны.

Черепанова уточнила, что цель законопроекта — предоставить гражданам право защищать себя и своих близких, не боясь оказаться под судом.

Верховный суд России уже признал незаконное проникновение в жилище преступлением, позволяющим причинять вред нападающему в целях самообороны. Шансы на утверждение этого закона невелики, но для общества он необходим, подчеркнула юрист.