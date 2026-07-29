Юрист Бутовичев заявил, что увеличение налогового вычета при покупке жилья не разгонит спрос на квартиры
Зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил, что необходимо увеличить налоговый вычет при покупке жилья и с процентов по ипотеке. По его мнению, это поможет людям сэкономить. Юрист по недвижимости Денис Бутовичев в разговоре с ИА НСН отметил, что такая мера не разгонит спрос на квартиры, но позволит конкретным людям экономить.
Эксперт также подчеркнул, что налоговым вычетом могут воспользоваться только работники, а индивидуальным предпринимателям и самозанятым такие льготы не предоставляются.
По словам Бутовичева, у государства есть больше ресурсов для расширения налоговых вычетов, и это не повлияет на цены на квартиры, так как налоговый возврат — это точечная мера.