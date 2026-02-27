Юрист Бударагин предупредил, что увольнение по статье может разрушить карьеру

Включение в федеральный реестр лиц, уволенных за коррупционные правонарушения, имеет серьезные последствия для дальнейшей жизни и карьеры. По информации, опубликованной в Inkazan , в этом реестре более 40 жителей Татарстана.

По словам заместителя начальника управления при главе Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Рустама Гаязова, нахождение в списке создает серьезные препятствия для продолжения карьеры и лишает части пенсионных льгот. Зачастую после увольнения по причине утраты доверия следуют уголовные преследования, написал сайт vse42.ru.

Увольнение по утрате доверия — это дисциплинарное взыскание, применяемое к государственным служащим, сотрудникам правоохранительных органов и прокуратуры. Основанием могут служить конфликт интересов, несообщение о доходах, ведение бизнеса или наличие иностранных счетов, поясняет юрист Александр Бударагин.

Главным последствием такого увольнения является внесение в реестр, что создает репутационные риски и может стать причиной отказа при приеме на работу, особенно на должности с материальной ответственностью. Несмотря на то что закон не устанавливает прямого запрета на трудоустройство, работодатели могут подходить к оценке таких кандидатов с особой осторожностью.