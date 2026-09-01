Юрист Борзенко объяснила, куда жаловаться на неисправный лифт

Повторяющиеся остановки, рывки кабины и проблемы с дверями требуют технической проверки лифта. Адвокат Надежда Борзенко рассказала, что жильцам следует письменно обратиться в управляющую организацию и сохранять доказательства неисправностей, сообщает RT .

При аварийной остановке пассажиру нужно связаться с диспетчером через устройство в кабине или по номеру аварийной службы. Самостоятельно открывать двери и выходить из лифта нельзя. Квалифицированный персонал должен эвакуировать людей в течение 30 минут после регистрации заявки.

Борзенко пояснила, что лифт относится к общему имуществу дома. Управляющая организация обязана обеспечивать его безопасную работу. Неисправность должны устранить не позднее 24 часов после остановки, если ремонт не требует модернизации или капремонта.

В письменном обращении нужно перечислить даты и характер сбоев, а также номера заявок диспетчеру. Жильцы могут запросить сведения о последнем техническом освидетельствовании лифта, которое проводят не реже раза в год.

Если управляющая организация не отреагировала, следует пожаловаться в региональный жилищный надзор. При признаках угрозы безопасности, включая сильные рывки и проблемы с дверями, можно обратиться в территориальный орган Ростехнадзора. При травме необходимо сохранить медицинские документы, чеки, фото и видео, добавила Борзенко.