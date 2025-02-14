Юрист Борисов указал на плюсы нового порядка оформления участков

Юрист Герман Борисов прокомментировал новые правила проведения сделок с земельными участками, которые вступают в силу с 1 марта текущего года. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По мнению эксперта, своевременное и правильное оформление прав собственности на землю облегчит процесс продажи участка и поможет избежать конфликтов с соседями.

«То есть продавцу нужно сначала самому все уладить, если есть расхождения с соседями или с госорганами — если участок „съехал“ на дорогу какую-то общественную. Надо со всем этим разобраться сначала», — пояснил специалист.

Юрист назвал инициативу правильной и полезной. Отвечая на вопрос о возможном влиянии нововведений на стоимость земли, Борисов указал, что этот аспект можно рассмотреть в процессе продажи участка.