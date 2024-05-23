Юрист Борисов напомнил, что покупатели апартаментов не попадают под закон об обманутых дольщиках

Апартаменты — это нежилое помещение, в котором нельзя прописаться и коммунальные платежи за которые гораздо выше, чем у квартир. О том, какие еще нюансы скрывает покупка подобной недвижимости, сайту телеканала «Звезда» рассказал юрист Герман Борисов.

Он объяснил, что в случае покупки апартаментов люди не смогут пожаловаться на шумных соседей. Также, если речь идет о строящейся недвижимости, при банкротстве застройщика не будет поддержки от государства, как в случае с дольщиками.

«Если что-то случится с застройщиком, вы встанете только в четывертую очередь кредиторов. Апартаменты являются нежилым помещением, это нельзя признать жильем», — отметил эксперт.

Он добавил, что в случае, если человек решит подать на банкротство, апартаменты у него могут изъять.