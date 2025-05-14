Юрист Бондаренко: за курение в подъездах грозит штраф до 1500 рублей

Независимый юрист, специалист по защите прав потребителей Яна Бондаренко объяснила в интервью RT, какое наказание предусмотрено за курение в подъезде и лифте.
Как отметила эксперт, согласно статье 6.24 КоАП РФ, штраф составляет от 500 до 1500 рублей. Для привлечения нарушителей к ответственности правозащитник посоветовала обращаться с жалобой к участковому.
Ранее жителям России напомнили о законе тишины, который действует как в городских квартирах, так и на дачных участках. В Роскачестве отметили, что часы тишины могут различаться в зависимости от региона.
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