Юрист Бондаренко: за курение в подъездах грозит штраф до 1500 рублей

Независимый юрист, специалист по защите прав потребителей Яна Бондаренко объяснила в интервью RT , какое наказание предусмотрено за курение в подъезде и лифте.

Как отметила эксперт, согласно статье 6.24 КоАП РФ, штраф составляет от 500 до 1500 рублей. Для привлечения нарушителей к ответственности правозащитник посоветовала обращаться с жалобой к участковому.

Ранее жителям России напомнили о законе тишины, который действует как в городских квартирах, так и на дачных участках. В Роскачестве отметили, что часы тишины могут различаться в зависимости от региона.