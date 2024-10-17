Юрист Бондаренко: при отравлении продуктами из магазина нужно подать жалобу в Роспотребнадзор
Юрист Яна Бондаренко рассказала, как действовать при отравлении продуктами из магазина. Так, необходимо сохранить остатки испорченной еды для экспертизы, сообщил «7Дней.ru».
Кроме того, эксперт рекомендовала найти чек, подтверждающий покупку в конкретном месте. Также подойдет выписка с лицевого счета банковской карты.
По словам Бондаренко, в день отравления следует направить жалобу в Роспотребнадзор. После рассмотрения заявление передадут на контроль правоохранителям.
Награды лучшим работникам дорожной отрасли вручили в Подмосковье
Народные инспекторы Подмосковья выявили более 5 тысяч нарушений с января
Встреча с олимпийской чемпионкой Ольгой Брусникиной прошла в школе в Чехове
Пожар вспыхнул в торговом центре в Королеве
Передвижные медкомплексы совершили более 5,6 тысячи выездов в Подмосковье
Ассоциация «Ресурс» и «Кластер чистых технологий» договорились о построении экономики замкнутого цикла в Петербурге
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте