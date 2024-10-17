Юрист Бондаренко: при отравлении продуктами из магазина нужно подать жалобу в Роспотребнадзор

Юрист Яна Бондаренко рассказала, как действовать при отравлении продуктами из магазина. Так, необходимо сохранить остатки испорченной еды для экспертизы, сообщил « 7Дней.ru ».

Кроме того, эксперт рекомендовала найти чек, подтверждающий покупку в конкретном месте. Также подойдет выписка с лицевого счета банковской карты.

По словам Бондаренко, в день отравления следует направить жалобу в Роспотребнадзор. После рассмотрения заявление передадут на контроль правоохранителям.