Юрист Бондаренко предупредила о штрафах до 10 тысяч рублей за оскорбление соседа в общедомовом чате

Юрист Яна Бондаренко в интервью ИА НСН разъяснила, что за оскорбление соседа в общедомовом чате может быть наложен штраф до 10 тысяч рублей.

По словам эксперта, чаще всего судебные споры в домовых чатах возникают из-за голословных обвинений, например когда один сосед публично утверждает, что другой умышленно повредил его машину. Такие заявления могут стать предметом разбирательства в суде, поскольку до вынесения решения человек считается невиновным.

«Второй момент — это разбирательства из-за оскорблений. Это самый частый случай, при этом за оскорбления в чатах может быть штраф от пяти до 10 тысяч рублей», — отметила специалист.

Обычно потерпевший обращается в полицию, которая проводит проверку. Иногда стороны могут примириться, удалить спорное сообщение и договориться о компенсации.