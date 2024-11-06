Юрист Бондаренко посоветовала покупать люксовые товары на проверенных маркетплейсах

Юрист Яна Бондаренко в беседе с изданием «Москва 24» посоветовала любителям люксовых брендов покупать товары на проверенных маркетплейсах.

По словам эксперта, проверить подлинность товара можно даже по разнице в цене. Если она сильно отличается от цены на официальных сайтах, стоит задуматься о подделке.

«Товары с маркетплейсов можно проверить при получении. Когда вы приобретаете товар, на упаковке должен быть QR-код, индивидуальный для каждой упаковки», — сообщила Бондаренко.

Если покупка люксового товара была совершена у физического лица и товар оказался подделкой, то необходимо обратиться в полицию, посоветовала юрист.