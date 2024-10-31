Юрист Бондаренко посоветовала не брать микрозаймы под залог квартиры, чтобы не лишиться недвижимости

Микрозаймы под залог недвижимости несут в себе множество негативных последствий. Прежде чем заключать такие договоры, необходимо проконсультироваться с грамотным специалистом, рассказала «Звезде» юрист Яна Бондаренко.
Чаще всего в документах прописываются такие условия, при которых заемщик лишается жилья, если конечная сумма долга не возвращается. Чтобы обезопасить себя от потери квартиры, лучше избежать подобных залоговых займов, подчеркнула Бондаренко.
Так, в Москве группа мошенников присвоила порядка 100 квартир, используя различные схемы займа. Против аферистов возбудили уголовное дело.
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