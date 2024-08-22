Юрист Бондаренко: чтобы снять квартиру без помощи риелтора, нужно знать правила составления и заключения договора

Юрист Яна Бондаренко в беседе с изданием «Москва 24» посоветовала россиянам, которые собираются снять квартиру без помощи риелтора, ознакомиться с правилами составления и заключения договора.

Сперва эксперт призвала обратить внимание на документы собственника жилья, а именно на паспорт и выписку из Росреестра, в которой прямо говорится, что человек является хозяином квартиры.

В договоре аренды важно указать размер и дату платежей, права и обязанности сторон. Собственник квартиры может выселить арендатора даже за то, что тот завел животное или держит жилье в ненадлежащем состоянии, пояснила специлаист.

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