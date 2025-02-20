Юрист Бондар: мошенников интересуют данные из личного кабинета налогоплательщика

Юрист и эксперт по банкротству Финансово-правового альянса Евгения Бондар предупредила, что мошенники могут проявлять интерес к кредитным договорам россиян. Используя эти документы, преступники выдают себя за судебных приставов, сообщила Lenta.ru .

Специалист объяснила, что информация из соответствующих соглашений и личных кабинетов налогоплательщиков облегчает злоумышленникам задачу.

«Мошенникам удобно представляться судебными приставами: во-первых, это государственная служба, к ней больше доверия, во-вторых, это еще и служба, которая занимается долгами, поэтому то, что они требуют денег, не выглядит чем-то странным», — отметила эксперт.

По словам юриста, подобные схемы обмана включают рассылки электронных писем, звонки и сообщения в мессенджерах. Особенно уязвимыми считаются люди с имеющимися задолженностями.