Юрист Болдинова рассказала о способах ФНС выявить скрытые доходы

Налоговые органы располагают мягкими и жесткими инструментами для выявления граждан, скрывающих доходы от сдачи жилья. Об этом «Известиям» рассказала руководитель налоговой практики, партнер фирмы Five stones consulting Екатерина Болдинова.

Один из методов — получение пояснений и показаний. По ее словам, такие показания могут стать основой для доначислений. Кроме того, налоговый орган вправе запросить у собственника письменные разъяснения об источнике происхождения доходов.

«Инспекторы вправе вызвать на опрос любое физическое лицо. Например, если гражданин сдает квартиру, допросить могут соседку или жильцов этой квартиры», — отметила эксперт.

Дополнительным доказательством может служить информация от банка о движении средств по счетам физического лица. Нередко сведения налоговая получает «адресно» от людей, которые хотят таким образом отомстить гражданину.

Как отметила Болдинова, налоговая служба нацелена на то, чтобы не выносить акт проверки, а побудить человека самостоятельно задекларировать доход и уплатить налоги. Если после подачи декларации налог не уплачивается, а требования игнорируются, счета могут заблокировать.