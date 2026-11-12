Юрист Богданов перечислил пять способов сохранить залог при аренде жилья

Арендатор рискует не вернуть залог после выезда из квартиры, даже если платил вовремя и соблюдал правила. Об этом «Известиям» рассказал юрист, эксперт в области частного права Антон Богданов.

Первая ошибка — не проверить документы собственника. Перед подписанием договора нужно убедиться, что квартиру сдает законный владелец или человек с доверенностью. Также важно зафиксировать передачу денег: при переводе на карту третьего лица получить письменное поручение, при расчете наличными — расписку. В договоре следует прописать условия возврата залога и порядок досрочного расторжения.

До заселения необходимо зафиксировать состояние квартиры в акте с фото и видео, иначе доказать, что дефекты были до вас, будет сложно. Заранее стоит договориться, какие следы эксплуатации считаются нормой, а какие — повреждениями. При выезде нужно составить акт возврата жилья; если собственник отказывается его подписывать, арендатору стоит самому зафиксировать состояние квартиры на фото и видео, направить уведомление по доступным каналам связи и продублировать его заказным письмом. Договор, акты и переписку следует сохранять — они станут доказательствами в споре.