Юрист Богатов отметил, что право родителей на отказ от купленных детьми товаров еще не подтвердили

Юрист Сергей Богатов в беседе с ОТР прокомментировал ситуацию, когда москвичка попыталась отказаться от товаров, случайно купленных ее ребенком в интернет-магазине.

Второй кассационный суд общей юрисдикции сообщил о решении по делу москвички, чей ребенок оформил заказ на 102 единицы товара. После обнаружения этого факта мать через чат попросила операторов магазина все отменить, но получила отказ.

Суд первой инстанции решил, что женщина не соблюла правила интернет-площадки по отказу от покупки, а Московский городской суд оставил решение без изменений. Однако коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции направила дело на пересмотр в суд первой инстанции.

«Если вся та же самая ситуация сейчас была бы в рамках арбитражного разбирательства между предпринимателями, такая история бы не проскочила изначально», — подытожил юрист. Он отметил, что суд проявил интерес к защите прав потребителя, несмотря на четкие правила оферты.