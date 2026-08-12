Юрист Бочаров предупредил о сроках до шести лет за махинации при банкротстве

Гендиректор юридической компании «Альтернатива» Сергей Бочаров сообщил, что фиктивное и преднамеренное банкротство может повлечь до шести лет лишения свободы, пишет Газета.ru .

Бочаров рассказал, что уголовная ответственность наступает за умышленный обман кредиторов, сокрытие активов и другие нарушения при банкротстве.

Фиктивным банкротством считают заведомо ложное заявление о неплатежеспособности, когда должник способен рассчитаться с кредиторами. При ущербе свыше 3,5 млн рублей за это грозит до шести лет лишения свободы, передает kp.ru.

Такой же срок предусмотрен за преднамеренное банкротство: например, за продажу имущества по заниженной цене или вывод активов. Также возможен штраф от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

За сокрытие имущества или сведений о нем, а также за отказ передать документы арбитражному управляющему, может грозить до трех лет лишения свободы. Погашение долга одному кредитору в ущерб другим при крупном ущербе наказывается штрафом до 300 тыс. рублей или лишением свободы на срок до года.

Бочаров подчеркнул, что должник должен раскрывать имущество и доходы, предоставлять документы и соблюдать порядок процедуры.