Юрист Бочаров предупредил о сроках до шести лет за махинации при банкротстве
Гендиректор юридической компании «Альтернатива» Сергей Бочаров сообщил, что фиктивное и преднамеренное банкротство может повлечь до шести лет лишения свободы, пишет Газета.ru.
Бочаров рассказал, что уголовная ответственность наступает за умышленный обман кредиторов, сокрытие активов и другие нарушения при банкротстве.
Фиктивным банкротством считают заведомо ложное заявление о неплатежеспособности, когда должник способен рассчитаться с кредиторами. При ущербе свыше 3,5 млн рублей за это грозит до шести лет лишения свободы, передает kp.ru.
Такой же срок предусмотрен за преднамеренное банкротство: например, за продажу имущества по заниженной цене или вывод активов. Также возможен штраф от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.
За сокрытие имущества или сведений о нем, а также за отказ передать документы арбитражному управляющему, может грозить до трех лет лишения свободы. Погашение долга одному кредитору в ущерб другим при крупном ущербе наказывается штрафом до 300 тыс. рублей или лишением свободы на срок до года.
Бочаров подчеркнул, что должник должен раскрывать имущество и доходы, предоставлять документы и соблюдать порядок процедуры.