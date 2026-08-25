Юрист Бирюкова отметила, что распечатка чата без дополнительного подтверждения может быть признана сфабрикованной

В современной юридической практике переписка в мессенджерах стала полноценным письменным доказательством, однако суды крайне критично относятся к простым скриншотам. Как рассказала эксперт по судебной защите Елена Бирюкова, распечатка чата без дополнительного подтверждения легко может быть признана сфабрикованной (в том числе сгенерированной нейросетью) и не будет принята как улика. Об этом пишет MIR24.TV .

Согласно статьям 71 ГПК РФ и 75 АПК РФ, электронная переписка является законным доказательством, но бремя доказывания её подлинности лежит на той стороне, которая предъявляет эти материалы. Главная ошибка истцов — считать, что простого скриншота, где ответчик соглашается с претензией, достаточно для победы в суде.

Чтобы суд принял переписку во внимание, необходимо подтвердить два аспекта: неизменность текста и принадлежность номера конкретному лицу.

Нотариальное заверение. Самый надежный, хотя и затратный путь — обратиться к нотариусу до подачи иска (статьи 102–103 Основ законодательства о нотариате). Нотариус фиксирует не только текст сообщений, но и номера телефонов (привязку к оператору), даты и целостность всей цепочки диалога.

Самостоятельное оформление. Если нет времени или средств на нотариуса, скриншоты должны содержать номер телефона или ID собеседника (а не просто имя из записной книжки), полную историю сообщений (включая указания заказчика и подтверждение получения денег) и метаданные файлов (свойства фото/видео с датами создания).

Идентификация сторон. Нужно доказать, что номер принадлежит именно ответчику. В суде можно заявить ходатайство об истребовании данных у сотового оператора или предоставить выписку из банка, подтверждающую перевод денег по номеру телефона ответчика.

Соблюдение этого алгоритма превращает обычную переписку в юридически значимый документ, способный защитить интересы как заказчика при обнаружении брака, так и исполнителя при требовании оплаты услуг.