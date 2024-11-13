Юрист Билялова: ушедшие бренды подают заявки в Роспатент, чтобы защитить интеллектуальные права

Всемирно известные компании, которые ушли с рынка РФ после начала спецоперации, продолжают регистрировать товарные знаки в Роспатенте. Какие цели преследуют бренды, рассказала юрист Анастасия Билялова в беседе с « Москвой 24 ».

По ее словам, соответствующие действия вызваны желанием организаций защитить свои интеллектуальные права. Производители хотят избежать незаконного использования их названий.

«Эти меры позволяют предотвращать нарушения, связанные с контрафактной продукцией. Компании перестраховываются и пытаются сохранить свое имя», — отметила эксперт.

Билялова напомнила, что низкое качество товаров, выпущенных другой фирмой под тем же наименованием, может сильно ударить по репутации правообладателя.