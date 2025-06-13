Юрист Билялова сообщила, что урожай с небольших участков можно продавать без налогов

Чтобы получить прибыль от выращенной продукции, необязательно выплачивать налоги. Однако для этого важно учитывать размер своего участка — он не должен превышать полгектара. В таком случае продавать урожай можно легально и без уплаты налогов, сообщила юрист Анастасия Билялова в беседе с «Праймом».
Эксперт рекомендовала подтвердить площадь территории, получив справку в местной администрации или в СНТ. Она также предупредила о штрафах за продажу товаров в неположенных местах, например в метро или переходах.
«Продавать продукцию можно только в специализированных местах», — пояснила специалист.
По ее словам, речь идет о рынках и ярмарках, владелец которых дал согласие на реализацию урожая, добавил сайт KP.RU.
Сильное течение унесло надувной матрас с тремя жителями Тувы
Вьетнам стал партнером БРИКС
Мантуров предупредил западные бренды о возможном отказе в работе в России
Украинский дрон сбросил бомбу на многоэтажку в Белгороде
Минимум 70 человек пострадали при атаке Ирана на Израиль
Постпред Ирана в ООН пообещал решительный ответ на удары Израиля
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте