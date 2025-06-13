Юрист Билялова сообщила, что урожай с небольших участков можно продавать без налогов

Чтобы получить прибыль от выращенной продукции, необязательно выплачивать налоги. Однако для этого важно учитывать размер своего участка — он не должен превышать полгектара. В таком случае продавать урожай можно легально и без уплаты налогов, сообщила юрист Анастасия Билялова в беседе с « Праймом ».

Эксперт рекомендовала подтвердить площадь территории, получив справку в местной администрации или в СНТ. Она также предупредила о штрафах за продажу товаров в неположенных местах, например в метро или переходах.

«Продавать продукцию можно только в специализированных местах», — пояснила специалист.

По ее словам, речь идет о рынках и ярмарках, владелец которых дал согласие на реализацию урожая, добавил сайт KP.RU.