Юрист Билялова призвала покупать алкоголь исключительно в лицензированных магазинах

В Адлере произошла трагедия: после употребления самодельной чачи, купленной на рынке, погибли туристы. Юрист Анастасия Билялова посоветовала приобретать алкоголь исключительно в лицензированных торговых точках, сообщило Ura.ru .

Речь идет, например, о специализированных магазинах и супермаркетах.

«Например, в новых ЖК открывается магазин, но лицензия еще не получена. При этом открывают как ИП, так и юрлица. ИП не вправе продавать большую часть алкогольной продукции», — предупредила эксперт.

По ее словам, при визуальном осмотре бутылки следует обратить внимание на царапины, подтеки, криво наклеенные или поврежденные этикетки, неестественный цвет стекла, ржавчину на колпачке или потертости. Вся информация на упаковке должна быть указана на русском языке и содержать точные данные о производителе, крепости, составе, дате розлива, сроке годности и нормативных документах.