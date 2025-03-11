Юрист Билялова напомнила о получении налогового вычета за лечение

Юрист Анастасия Билялова в беседе с «Москвой 24» сообщила, что россияне имеют право оформить налоговый вычет за оплату лечения и покупку лекарств через личный кабинет ФНС.

Ранее в Госдуме напомнили о возможности получить до 19 500 рублей налогового вычета за медицинские услуги.

Билялова отметила, что можно вернуть часть средств не только за лечение, но и за лекарства и полис ДМС.

«Получить налоговый вычет можно на себя, родителей или детей, в том числе усыновленных и подопечных до 18 лет. Если они учатся очно, то до 24 лет», — уточнила юрист.

Чтобы получить налоговый вычет, гражданин должен был работать в тот период, когда совершалась оплата лечения, и платить НДФЛ. Для оформления вычета нужно заполнить необходимые поля в личном кабинете ФНС, например, через официальное приложение, и приложить подтверждающие документы: чеки об оплате, договор с медучреждением или рецепт врача.