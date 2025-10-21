Юрист Белоусова выступила за обязательную регистрацию при покупке питомцев

Юрист и учредитель общественного движения «Нетовар» Жанна Белоусова высказалась в поддержку идеи обязательной регистрации при покупке домашних животных. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

По мнению эксперта, такая мера способна помочь сформировать культуру ответственного обращения с питомцами.

«Вообще с порядком регистрации животных мы были знакомы еще при Советском Союзе. У нас животные регистрировались путем выдачи паспортов, когда не было частных клиник», — напомнила специалист.

Как пояснила юрист, многие люди не осознают, что приобретение питомца означает принятие ответственности не только за здоровье и комфорт самого животного, но и за обеспечение безопасности и комфорта окружающих.