Юрист Белец заявил, что банк может посчитать погашение долгов вне графика подозрительной операцией и заблокировать карту

Юрист Дмитрий Белец в интервью радио Sputnik пояснил, что некоторые финансовые операции могут быть восприняты как подозрительные. Например, если деньги поступают со счета, открытого в другом банке, менее чем за 24 часа до перевода физическому лицу, которому ранее в течение полугода не отправлялись средства, такая операция может быть признана подозрительной.

Согласно статье 93 Налогового кодекса РФ, налоговые органы имеют право запрашивать документы и пояснения при операциях с контрагентами, имеющими признаки «однодневок», при камеральной проверке декларации или при наличии данных от банков или надзорных органов.

Кроме того, подозрение может вызвать явное несоответствие суммы и характера переводов задекларированным доходам или деятельности, а также крупные или периодические переводы на счета физических лиц. Вопросы могут возникнуть при погашении долгов не по графику и при переводах нерегулярного характера, добавил Белец.