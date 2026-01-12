Юрист Батурина напомнила о грядущих изменениях в медицинском освидетельствовании

Медицинский юрист Екатерина Батурина напомнила об изменениях в медицинском освидетельствовании, которые планируют ввести 1 марта 2026 года. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Специалист перечислила категории работников, которых коснутся новые правила. Новое регулирование затронет водителей всех видов транспортных средств, сотрудников предприятий атомной промышленности, лиц, занятых работой с взрывчатыми материалами, оружием и аналогичных сфер, а также учителей и воспитателей детских учреждений.

«Освидетельствование будет проводиться комиссией врачей-психиатров в срок не более 20 дней. По результатам выдается заключение», — отметила эксперт.

По ее словам, сотрудники имеют право оспорить свое назначение на длительные медицинские процедуры через суд.