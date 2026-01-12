Юрист Батурина напомнила о грядущих изменениях в медицинском освидетельствовании
Медицинский юрист Екатерина Батурина напомнила об изменениях в медицинском освидетельствовании, которые планируют ввести 1 марта 2026 года. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Специалист перечислила категории работников, которых коснутся новые правила. Новое регулирование затронет водителей всех видов транспортных средств, сотрудников предприятий атомной промышленности, лиц, занятых работой с взрывчатыми материалами, оружием и аналогичных сфер, а также учителей и воспитателей детских учреждений.
«Освидетельствование будет проводиться комиссией врачей-психиатров в срок не более 20 дней. По результатам выдается заключение», — отметила эксперт.
По ее словам, сотрудники имеют право оспорить свое назначение на длительные медицинские процедуры через суд.