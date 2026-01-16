Юрист Барщевский счел пожизненное заключение страшнее смертной казни

Адвокат и заслуженный юрист РФ Михаил Барщевский в эфире радио Sputnik высказал свою позицию по поводу моратория на смертную казнь в России.

Он отметил, что «пожизненное заключение без права помилования, без права досрочного выхода на свободу через 25 лет, куда страшнее, чем смертная казнь».

Также юрист подчеркнул, что сотрудники ФСИН, работающие с осужденными на пожизненное лишение свободы, сталкиваются с проблемой предотвращения суицидов среди заключенных.