Юрист Баранов рассказал, что если на вас наехал электросамокат, можно вызывать ГАИ

Если вас сбил электросамокат, первое, что нужно сделать, это сфотографировать само транспортное средство, а затем его номер и водителя. Если водитель проявляет неадекватное поведение, стоит вызвать сотрудников ГАИ, рассказал «ФедералПресс» юрист Артем Баранов.

Чаще всего ГАИ вызывается, если электросамокат нанес значительный ущерб здоровью. Правоохранители зафиксируют факт произошедшего, возбудят административное дело и привлекут к ответственности виновника аварии.

Далее Баранов советует обращаться в администрацию компании, чей самокат использовал водитель, и потребовать возмещение ущерба.

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