Юрист Баканова разъяснила, что школа не может обязать покупать форму конкретного бренда

Юрист Адвокатского бюро «Михальчик и партнеры ЮК» Ангелина Баканова разъяснила Life.ru , что школа имеет право устанавливать общие требования к одежде учеников, но не может принуждать родителей покупать форму определенного бренда или в конкретном магазине.

Статья 38 Федерального закона «Об образовании в РФ» действительно дает школам право регулировать внешний вид учеников. Однако эти полномочия ограничены: учреждение может определять лишь общий вид одежды, ее цвет, фасон, виды предметов гардероба, знаки отличия и правила ношения. Выходить за эти рамки и диктовать, у какого производителя или продавца нужно закупаться, школа не вправе, подчеркнула Ангелина Баканова.

Юрист отметила, что любые правила, вводимые образовательной организацией, должны быть зафиксированы в локальном нормативном акте. Такой документ принимается с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей, а также представительного органа работников школы.

Таким образом, требование учителя или администрации купить форму конкретного бренда или в определенном магазине прямо противоречит закону.

«Родители вправе самостоятельно выбирать и продавца, и фирму-производителя школьной одежды — при условии, что сама одежда соответствует общим требованиям, установленным школой», — заключила Баканова.