Юрист Баканова рассказала о возможности взыскать компенсацию с того, кто накормил постящегося человека мясом

Юрист Ангелина Баканова пояснила в беседе с Life.ru , возможно ли привлечение к ответственности лица, умышленно накормившего постящегося мясом.

По словам эксперта, Конституция РФ защищает право каждого гражданина на свободу совести и вероисповедания, но уголовная ответственность предусмотрена только при наличии ряда условий. Ответственность по статье 5.26 Кодекса об административных правонарушениях РФ также маловероятна, поскольку угостить кого-то мясом трудно расценивать как препятствие осуществлению свободы вероисповедания.

Единственным действенным способом наказать нарушителя остается подача гражданского иска в суд общей юрисдикции о защите чести и достоинства с требованием компенсировать моральный ущерб. Чтобы выиграть дело, истцу потребуется доказать наличие злого умысла со стороны ответчика, сам факт введения в заблуждение и значительное эмоциональное страдание, связанное с нарушением поста, добавил MK.Ru.