Юрист Багатурия рассказал о штрафах за возведение на дачах коммерческих объектов

Адвокат Вадим Багатурия рассказал, что дача может обернуться финансовыми потерями для тех, кто решит построить на своем участке коммерческие объекты, такие как автомастерские. Как сообщил РИАМО , Росреестр предложил наказывать дачников за то, что они не осваивают земельные участки или используют их не по назначению. Сейчас проект поправок в КоАП РФ обсуждается на слушаниях.

«Государство будет абсолютно право, если этих людей будут штрафовать», — отметил Багатурия, подчеркнув, что нововведения направлены прежде всего на тех, кто злоупотребляет своим правом, возводя коммерческие объекты на землях для приусадебных дачных участков или индивидуального жилищного строительства.

Юрист пояснил, что под «неиспользованием» подразумевается ситуация, когда земельный участок взят в аренду или в собственность, но никаких действий с ним не предпринимается. Штрафы для физических лиц за такое нарушение составят от 1% до 1,5% от кадастровой стоимости участка, написал «Петербургский дневник».