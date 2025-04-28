Юрист Багатурия: глухой забор на даче может обернуться судебным разбирательством

Существуют нормы, при нарушении которых соседи по даче могут подать в суд. Юрист Вадим Багатурия перечислил требования к строительству на загородных участках в беседе с Life.ru .

Ограждениям стоит уделить особое внимание, подчеркнул эксперт. Глухие заборы разрешено ставить либо со стороны улицы, либо при согласовании с соседями. Если договоренности нет, придется возводить прозрачные конструкции из сетки или другого материала, который пропускает свет.

«Что касаемо размещения хозпостроек, туалетов, теплиц, то между ними и забором должен быть минимум метр», — добавил специалист.

По его словам, так обеспечивается противопожарная и санитарная безопасность: соблюдается нормальная освещенность участков и предотвращается распространение пожаров и подтопления.