Юрист Аверьянова рассказала, что чаще всего страхование жизни оформляют взрослые

С сентября 2026 года станет возможным получить налоговый вычет за страхование жизни, оформленное с января 2025 года. Это касается долгосрочных договоров, заключенных на 10 лет и дольше. Юрист Ольга Аверьянова рассказала Ura.ru , что чаще всего страхование жизни оформляют взрослые, которые хотят поддержать семью в случае непредвиденных обстоятельств.

Также полис требуется для оформления ипотеки или посещения некоторых спортивных лагерей.

Для получения вычета важно, чтобы в договоре были указаны основные риски, такие как «дожитие» или «смерть». Одновременно можно иметь не более трех таких договоров.

Оформлять вычет можно ежегодно, пока действуют регулярные взносы по договору. Для этого нужно: запросить документы у страховщика; выбрать способ подачи — через налоговую инспекцию или работодателя; дождаться проверки и получить деньги.

Сумма возврата будет зависеть от суммы уплаченных взносов и ставки НДФЛ. Максимальная сумма взносов, с которой можно получить вычет, составляет 400 000 рублей в год. Подать на вычет можно в течение трех лет после оплаты взноса.