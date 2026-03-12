Юрист Атласкирова посоветовала оформлять перерасчет, чтобы сэкономить на квартплате во время дачного сезона

Некоторые россияне на время дачного сезона переезжают за город, оставляя квартиры пустыми. Юрист Изабелла Атласкирова рассказала «ФедералПресс» , можно ли в такой ситуации сэкономить на коммунальных платежах.

Специалист объяснила, что если отсутствовать в квартире более пяти суток, можно сделать перерасчет и не платить за лифт и вывоз мусора. Перерасчет за горячую и холодную воду, свет и газ возможен, только если в квартире нет счетчиков и нет технической возможности для их установки. За отопление и общедомовые нужды перерасчет сделать не получится.

Для перерасчета нужно обратиться в управляющую компанию или МФЦ с заявлением до отъезда или в течение 30 дней после возвращения. В заявлении указываются ФИО, адрес, причина и период отсутствия. Также потребуются подтверждающие документы, например, билеты. Перерасчет делается максимум на полгода, после чего его можно продлить при необходимости.