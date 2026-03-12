Юрист Атласкирова посоветовала оформлять перерасчет, чтобы сэкономить на квартплате во время дачного сезона
Некоторые россияне на время дачного сезона переезжают за город, оставляя квартиры пустыми. Юрист Изабелла Атласкирова рассказала «ФедералПресс», можно ли в такой ситуации сэкономить на коммунальных платежах.
Специалист объяснила, что если отсутствовать в квартире более пяти суток, можно сделать перерасчет и не платить за лифт и вывоз мусора. Перерасчет за горячую и холодную воду, свет и газ возможен, только если в квартире нет счетчиков и нет технической возможности для их установки. За отопление и общедомовые нужды перерасчет сделать не получится.
Для перерасчета нужно обратиться в управляющую компанию или МФЦ с заявлением до отъезда или в течение 30 дней после возвращения. В заявлении указываются ФИО, адрес, причина и период отсутствия. Также потребуются подтверждающие документы, например, билеты. Перерасчет делается максимум на полгода, после чего его можно продлить при необходимости.