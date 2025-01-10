Юрист Астахов: управляющая компания несет ответственность за сгоревшую бытовую технику

За бытовую технику, испорченную скачками напряжения, отвечает управляющая компания. Куда и как подавать жалобу, рассказала заслуженный юрист России, адвокат Павел Астахов в эфире радио Sputnik .

По словам специалиста, требованием возместить стоимость техники, которая перегорела в результате скачка напряжения, нужно предъявлять к тому органу, который следит за состоянием общедомового имущества, включая систему электроснабжения. Это может быть управляющая компания или бюджетное учреждение.

Чтобы зафиксировать факт поломки, лучше всего пригласить специалиста. После этого нужно написать претензию в УК, в которой описано, какая техника сгорела. Важно указать, что есть заключение специалиста, подтвердившего, что причиной поломки стал скачок напряжения, произошедший по вине поставщика услуги.

Следует потребовать, чтобы стоимость ремонта была взыскана с виновника. Кроме того, убытки — вызов специалиста, оплата экспертизы, заключение — должны быть возмещены, отметил Астахов.