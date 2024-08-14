Юрист Астахов рассказал, что получить военную специальность россиянки могут даже в гражданском вузе

Юрист Павел Астахов в беседе с радиостанцией Sputnik рассказал, где у нас в стране девушкам можно получить военную специальность.

По словам эксперта, в России достаточно военных училищ и колледжей, в частности, Нахимовское, Суворовское и другие, куда можно поступить сразу после окончания школы. Также получить военную специальность девушка может и в гражданском вузе.

«В высших учебных заведениях есть военные учебные центры, в которых параллельно вашему основному высшему образованию вы можете учиться и получать специальность военного», — сказал Астахов.

Юрист добавил, что не стоит забывать о конкурсе во время поступления, поскольку каждый год существуют определенные лимиты на количество абитуриентов.