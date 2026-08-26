Юрист Асьмирко призвал требовать компенсацию морального вреда за оскорбления и угрозы от работодателя

Оскорбления и угрозы со стороны руководителя или его подчиненных являются самостоятельным правонарушением, даже если они поступают в ответ на публикацию сотрудника в социальных сетях. Об этом «Известиям» рассказал юрист Chervets.Partners Александр Асьмирко.

Эксперт уточнил правовые последствия таких действий. За оскорбление предусмотрена административная ответственность по статье 5.61 КоАП РФ, а за угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью — уголовная по статье 119 УК РФ.

«Если оскорбления или угрозы поступают от работодателя... в ответ на публикацию, это самостоятельное правонарушение», — объяснил Асьмирко.

Помимо этого, пострадавший сотрудник имеет право требовать компенсацию морального вреда в общегражданском порядке на основании статей 151 и 1101 ГК РФ.