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    Юрист Асьмирко призвал требовать компенсацию морального вреда за оскорбления и угрозы от работодателя

    Оскорбления и угрозы со стороны руководителя или его подчиненных являются самостоятельным правонарушением, даже если они поступают в ответ на публикацию сотрудника в социальных сетях. Об этом «Известиям» рассказал юрист Chervets.Partners Александр Асьмирко.

    Эксперт уточнил правовые последствия таких действий. За оскорбление предусмотрена административная ответственность по статье 5.61 КоАП РФ, а за угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью — уголовная по статье 119 УК РФ.

    «Если оскорбления или угрозы поступают от работодателя... в ответ на публикацию, это самостоятельное правонарушение», — объяснил Асьмирко.

    Помимо этого, пострадавший сотрудник имеет право требовать компенсацию морального вреда в общегражданском порядке на основании статей 151 и 1101 ГК РФ.