Юрист Асланов рассказал о возможности возврата денег за билет по невозвратному тарифу

Гендиректор юрбюро «Асланов, Федотов и Партнеры» Турал Асланов пояснил в беседе с «ФедералПресс» , что правила Воздушного кодекса позволяют получать возврат денежных средств за авиабилет, даже если он приобретен по невозвратному тарифу, при условии наличия уважительных причин для отмены перелета.

Например, если пассажир заболел или тяжело захворал близкий родственник, предоставление медицинской справки обязует компанию произвести возврат средств. Аналогичная процедура предусмотрена в случае смерти кого-то из родных пассажиров.

Компенсировать расходы компания обязана и в ситуациях, вызванных ее собственными причинами: отменой рейса, значительной задержкой вылетов, изменением маршрута, если это негативно влияет на сроки путешествия, отказом в предоставлении забронированного места, проблемами при прохождении предполетного досмотра, возникшими не по вине пассажира, неверным оформлением документов представителем перевозчика или посредником, продажей билетов ниже оплаченного класса обслуживания.

Кроме того, по решению перевозчика, возврат может быть произведен и в иных случаях, если имеются убедительные доказательства вынужденного отказа от полёта.