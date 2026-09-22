Юрист Арифулин отметил, что негативные отзывы должны содержать реальные обстоятельства без оскорблений

Юрист по защите прав потребителей и член Ассоциации юристов России Антон Арифулин рассказал в интервью «Газете.Ru» о правилах написания негативных отзывов. Он подчеркнул, что клиенты могут делиться опытом с компаниями, но публикации должны содержать реальные обстоятельства и не унижать человека.

По словам эксперта, суд оценивает текст целиком, разделяя проверяемые факты и личное мнение. Фраза «обслуживание показалось грубым» выражает оценку автора, тогда как слова «компания крадет деньги» содержат обвинение, достоверность которого придется доказывать в суде, отметило ИА НСН.

За ложные сведения, порочащие деловую репутацию, автора могут обязать удалить публикацию и возместить убытки. Кроме того, гражданин вправе требовать компенсацию морального вреда. Унижение в неприличной форме считается оскорблением, за которое предусмотрен штраф от пяти до десяти тысяч рублей, а заведомо ложное обвинение может повлечь уголовную ответственность за клевету.

Арифулин предупредил, что даже правдивые отзывы не должны раскрывать личные данные (адрес, информацию о здоровье или семье). Безопаснее описывать конкретный опыт, указывая даты, суммы и условия договора.